Labaro Viola

Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"

Eysseric non ci sta e si sfoga su Instagram, l'episodio della spinta di Ibrahimovic su Pezzella sul primo gol del Milan è palese e il francese protesta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2021 18:17
Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
Social
Fiorentina
Milan
Instagram
Eysseric
Condividi

Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"

Il giocatore della Fiorentina Eysseric ha postato una storia su Instagram nel quale ha spiegato i motivi della sua protesta dopo la partita contro il Milan riguardo il fallo di Ibrahimovic su Pezzella che ha portato al primo gol rossonero. Ecco quello che ha scritto il calciatore della Fiorentina:

"Chi sono io per mancare di rispetto ad una squadra come il Milan con grandi giocatori, non sono nessuno però quando ci si gioca la salvezza e c'è un'azione che mi sembra ingiusta lo dico e lo posto. Vi voglio bene"

LA MOVIOLA DI GRAZIANO CESARI SULLA FIORENTINA 

https://www.labaroviola.com/graziano-cesari-fiorentina-derubata-fallo-di-ibra-su-pezzella-gol-da-annullare-rigore-su-ribery-netto/134517/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok