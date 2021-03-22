Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"
Eysseric non ci sta e si sfoga su Instagram, l'episodio della spinta di Ibrahimovic su Pezzella sul primo gol del Milan è palese e il francese protesta
Il giocatore della Fiorentina Eysseric ha postato una storia su Instagram nel quale ha spiegato i motivi della sua protesta dopo la partita contro il Milan riguardo il fallo di Ibrahimovic su Pezzella che ha portato al primo gol rossonero. Ecco quello che ha scritto il calciatore della Fiorentina:
"Chi sono io per mancare di rispetto ad una squadra come il Milan con grandi giocatori, non sono nessuno però quando ci si gioca la salvezza e c'è un'azione che mi sembra ingiusta lo dico e lo posto. Vi voglio bene"
LA MOVIOLA DI GRAZIANO CESARI SULLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/graziano-cesari-fiorentina-derubata-fallo-di-ibra-su-pezzella-gol-da-annullare-rigore-su-ribery-netto/134517/