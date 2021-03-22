Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"

Eysseric non ci sta e si sfoga su Instagram, l'episodio della spinta di Ibrahimovic su Pezzella sul primo gol del Milan è palese e il francese protesta

A cura di Redazione Labaroviola 22 marzo 2021 18:17

Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

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