Parla Sottil: "Non mi aspettavo di ricevere insulti a Cagliari. Mi dispiace non aver gestito reazione"

Non è stato carino il pubblico di Cagliari ieri nei confronti di Riccardo Sottil sin dal suo ingresso in campo con la maglia della Fiorentina

"Nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso per la maglia che indosso, e non mi sono MAI risparmiato. Nemmeno durante il periodo vissuto a Cagliari, dove tra l'altro sono stato costretto a convivere con un brutto infortunio per diverso tempo. Ma ci ho sempre messo professionalità, serietà e passione. Mi dispiace per quello che è successo ieri. Da quando sono entrato in campo ho ricevuto un'accoglienza che non mi aspettavo da parte di alcuni tifosi e ho sentito parole di certo non carine nei miei confronti. Capita, nel calcio, e lo accetto. Ma alle volte, nel calcio, soprattutto a caldo, capita anche di non riuscire a gestire certe reazioni. Mi dispiace sia andata cosi Testa al prossimo impegno"

Questo quello che ha scritto Riccardo Sottil sul suo profilo Instagram dopo gli insulti e i cori subiti ieri a Cagliari prima e dopo del suo gol

JUVENTUS SENZA SOLDI PER VLAHOVIC, DEVE ANCORA PAGARE CHIESA

https://www.labaroviola.com/senza-vlahovic-fiorentina-piu-scarsa-juventus-non-ha-soldi-per-dusan-chiesa-ancora-da-pagare/162471/