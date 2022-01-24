Labaro Viola

Parla Sottil: "Non mi aspettavo di ricevere insulti a Cagliari. Mi dispiace non aver gestito reazione"

Non è stato carino il pubblico di Cagliari ieri nei confronti di Riccardo Sottil sin dal suo ingresso in campo con la maglia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2022 16:15
Parla Sottil: "Non mi aspettavo di ricevere insulti a Cagliari. Mi dispiace non aver gestito reazione" -
Social
Fiorentina
Cagliari
Instagram
Sottil
Condividi

Parla Sottil: "Non mi aspettavo di ricevere insulti a Cagliari. Mi dispiace non aver gestito reazione"

"Nella mia carriera ho sempre dato tutto me stesso per la maglia che indosso, e non mi sono MAI risparmiato. Nemmeno durante il periodo vissuto a Cagliari, dove tra l'altro sono stato costretto a convivere con un brutto infortunio per diverso tempo. Ma ci ho sempre messo professionalità, serietà e passione. Mi dispiace per quello che è successo ieri. Da quando sono entrato in campo ho ricevuto un'accoglienza che non mi aspettavo da parte di alcuni tifosi e ho sentito parole di certo non carine nei miei confronti. Capita, nel calcio, e lo accetto. Ma alle volte, nel calcio, soprattutto a caldo, capita anche di non riuscire a gestire certe reazioni. Mi dispiace sia andata cosi Testa al prossimo impegno"

Questo quello che ha scritto Riccardo Sottil sul suo profilo Instagram dopo gli insulti e i cori subiti ieri a Cagliari prima e dopo del suo gol

Parla Sottil: "Non mi aspettavo di ricevere insulti a Cagliari. Mi dispiace non aver gestito reazione"

JUVENTUS SENZA SOLDI PER VLAHOVIC, DEVE ANCORA PAGARE CHIESA

https://www.labaroviola.com/senza-vlahovic-fiorentina-piu-scarsa-juventus-non-ha-soldi-per-dusan-chiesa-ancora-da-pagare/162471/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok