Nastasic: "Sono felicissimo di essere tornato dove tutto è iniziato. Ora più forti che mai. Forza Viola"

La felicità di Matija Nastasic per il ritorno in maglia Viola

Matija Nastasic è un nuovo giocatore della Fiorentina. Dopo aver indossato la maglia del Manchester City e dello Schalke 04, il centrale serbo si giocherà il posto accanto al suo connazionale Milenkovic che da pochi giorni ha anche rinnovato il contratto proprio con i viola. Nastasic ha espresso tutta la sua felicità per il suo ritorno in Viola attraverso un post su Instagram. Ecco quanto scritto:

"Sono felicissimo di essere tornato dove tutto è iniziato. Ora più forte che mai. Forza Viola!".

Di seguito il post apparso sul profilo Instagram di Matija Nastasic.

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