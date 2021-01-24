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Bonaventura: "Avanti con la stessa voglia e convinzione. Felice per il gol"

Primo gol in viola per Jack Bonaventura.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2021 14:43
Bonaventura: "Avanti con la stessa voglia e convinzione. Felice per il gol" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Questo il post del centrocampista della Fiorentina, Jack Bonaventura, sul suo profilo ufficiale di Instagram dopo la vittoria contro il Crotone di mister Stroppa.

Questo il suo commento: "Tre punti importanti. Ora avanti con la stessa voglia e convinzione! Felice per il gol".

Bonaventura: "Avanti con la stessa voglia e convinzione. Felice per il gol"

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