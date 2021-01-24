Bonaventura: "Avanti con la stessa voglia e convinzione. Felice per il gol"
Primo gol in viola per Jack Bonaventura.
A cura di Redazione Labaroviola
24 gennaio 2021 14:43
Questo il post del centrocampista della Fiorentina, Jack Bonaventura, sul suo profilo ufficiale di Instagram dopo la vittoria contro il Crotone di mister Stroppa.
Questo il suo commento: "Tre punti importanti. Ora avanti con la stessa voglia e convinzione! Felice per il gol".
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