Ribery e gli indizi social: frase in italiano e cuore viola. Sarà ancora la Fiorentina il suo futuro?
Ribery su Instagram: "Inizia da dove sei. Usa ciò che hai. Fai ciò che puoi
Uno dei dossier caldi sul tavolo dei dirigenti della Fiorentina è quello di Frank Ribery: il futuro dell'asso francese è ancora un rebus da risolvere, diviso tra Firenze e estero. Intanto Ribery sui social posta una foto con una descrizione motivazionale in italiano dove è presente in bella vista un cuore viola. Che sia questo un indizio sul suo futuro? Per scoprirlo dovremo aspettare i prossimi giorni, nei quali avremo un quadro più chiaro sulla decisione finale.
Il post di Ribery:
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