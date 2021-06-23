(FOTO) Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'indizio lanciato sui social Viola
Indizio social da parte della Fiorentina: Nico Gonzalez è sempre più vicino ad indossare la maglia Viola
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2021 14:42
Nico Gonzalez è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Pochi minuti fa è apparso un indizio sui social Viola: nella foto si vede Speedy Gonzales che corre veloce sul campo dell'Artemio Franchi. Pochi dubbi a riguardo, è evidente che si tratta di un riferimento all'arrivo in maglia Viola di Nico Gonzalez.
Di seguito il post apparso sul profilo della Fiorentina.
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