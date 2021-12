Torreira: “Vogliamo vincere sempre ma la rimonta di oggi è positiva. Non ci siamo mai arresi”

Primo gol di Lucas Torreira con la maglia della Fiorentina, le parole del centrocampista che oggi ha fatto anche l’assist per Dusan Vlahovic, le sue parole: “Cerchiamo sempre la vittoria, ma ottenere un pareggio in questo modo è positivo. La squadra non si è mai arresa e ha saputo superare le avversità. Ci sono sempre cose da correggere, ma partiamo con buone sensazioni. Felice per il mio primo gol con la Fiorentina! Forza Viola!”

ITALIANO SCHERZA CON I GIORNALISTI A FINE PARTITA