Piatek su Instagram "In bocca al lupo mister Prandelli". Il polacco manda segnali alla Fiorentina?

Krzysztof Piatek augura buona fortuna al mister Cesare Prandelli tramite una storia su Instagram

Krzysztof Piatek e Cesare Prandelli hanno lavorato assieme nella stagione 2018-2019, anche se per pochi mesi, al Genoa.

Il rapporto tra il neo allenatore della Fiorentina e l'attaccante dell'Herta Berlino è apparso, fin da subito, molto solido e basato su una grande stima reciproca. Ai microfoni di Marca, il tecnico rilasciò parole importanti nei confronti dell'attaccante polacco, definendolo un possibile candidato ad essere il migliore tra i centravanti europei.

Ad anni di distanza, l'attaccante polacco non si è dimenticato del suo "vecchio mister" come testimonia la storia Instagram apparsa al momento dell'ufficialità del ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina.

Si tratta di un sincero in bocca al lupo? Oppure, dietro alla storia si cela un possibile indizio di mercato?

Il nome di Piatek non è nuovo all'ambiente Fiorentina. L'ex Milan è stato accostato con insistenza durante la sessione estiva di calciomercato, e chissà se i due non si potranno rincontrare proprio a Firenze nella sessione di Gennaio.

Ecco la storia pubblicata dal giocatore polacco sul suo profilo Instagram:

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