Di Marzio non ha dubbi e annuncia: “Iachini esonerato dalla Fiorentina, al suo posto Prandelli”

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito riguardo Beppe Iachini:

“E’ terminato dopo appena otto giornate il campionato di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Confermato in estate dalla dirigenza viola dopo aver sostituito nella scorsa stagione Vincenzo Montella, l’allenatore è stato esonerato in virtù degli appena otto punti raccolti dalla squadra in questo inizio di stagione.Al suo posto, è pronto per tornare in viola Cesare Prandelli”

