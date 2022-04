La Fiorentina vince, Milenkovic crede all’Europa: “Un passo in più verso l’obiettivo che desideriamo”

La Fiorentina vince contro il Venezia e continua ad inseguire l’Europa. Nikola Milenkovic ha voluto festeggiare la vittoria del Franchi attraverso un post su Instagram nel quale carica la squadra ad inseguire il sogno chiamato Europa. Infine, non poteva mancare il saluto a Gaetano Castrovilli, uscito in barella dopo un colpo al ginocchio. Ecco le parole del difensore serbo: “Era importante vincere e questo abbiamo fatto. Un passo in più verso l’obiettivo che tutti desideriamo. Continuiamo così! Forza Castro! Ti aspettiamo in campo il prima possibile, siamo tutti con te! Buona Pasqua a tutti! Forza grande Viola!“.

Di seguito il post apparso sul profilo Instagram di Milenkovic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikola Milenkovic (@milenkovicn_4)

LEGGI ANCHE: