Gioia Nico sui social: “Bello tornare dopo tanto, vincere e fare gol. Grazie per il sostegno”

Dopo il gol in pieno recupero realizzato sugli sviluppi di un calcio di rigore, Nico Gonzalez ha deciso di mostrare tutta la sua soddisfazione e la sua gioia per la vittoria della Fiorentina attraverso il suo profilo Instagram. “Che bello tornare dopo tanto tempo, vincere e fare gol, grazie a tutti per il sostegno di sempre!” questo il commento (tradotto in italiano) sotto il post che lo ritrae nel bel mezzo dell’esultanza per il gol vittoria.

Di seguito il post social attraverso il profilo Instagram di Nico Gonzalez:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Gonzalez (@nicoigonzalez)

DIONISI NON CI STA E ATTACCA LA DECISIONE DELL’ARBITRO