Biraghi: "Un po' di rammarico perchè avremmo meritato un risultato diverso. Andiamo avanti con orgoglio e determinazione"

Il post di Cristiano Biraghi dopo il pareggio contro la Juventus

Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, ha espresso il suo rammarico per il risultato ottenuto contro la Juventus nel match di oggi pomeriggio al Franchi terminato con il risultato di 1-1. Ecco le parole apparse nella didascalia del post Instagram:

"Un po’ di rammarico perché avremmo meritato un risultato diverso. Ma andiamo avanti con orgoglio e determinazione".

Di seguito il post apparso sul profilo ufficiale di Cristiano Biraghi.

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