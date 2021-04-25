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Biraghi: "Un po' di rammarico perchè avremmo meritato un risultato diverso. Andiamo avanti con orgoglio e determinazione"

Il post di Cristiano Biraghi dopo il pareggio contro la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 aprile 2021 21:15
Biraghi: "Un po' di rammarico perchè avremmo meritato un risultato diverso. Andiamo avanti con orgoglio e determinazione" -
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Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, ha espresso il suo rammarico per il risultato ottenuto contro la Juventus nel match di oggi pomeriggio al Franchi terminato con il risultato di 1-1. Ecco le parole apparse nella didascalia del post Instagram:

"Un po’ di rammarico perché avremmo meritato un risultato diverso. Ma andiamo avanti con orgoglio e determinazione".

Di seguito il post apparso sul profilo ufficiale di Cristiano Biraghi.

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