Piatek, il bomber turista: prima la doppietta con l'Atalanta, poi si gode la bella Firenze
Piatek si regala la bellezza di Firenze dopo la doppietta di Bergamo. Gli scatti del Pistolero
A cura di Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 21:58
Krzysztof Piątek: ieri la doppietta a Bergamo, oggi le bellezza di Firenze. Il pistolero ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti mozzafiato del capoluogo toscano. Ecco le foto pubblicate dal centravanti Viola:
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