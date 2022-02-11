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Piatek, il bomber turista: prima la doppietta con l'Atalanta, poi si gode la bella Firenze

Piatek si regala la bellezza di Firenze dopo la doppietta di Bergamo. Gli scatti del Pistolero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2022 21:58
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Piatek, il bomber turista: prima la doppietta con l'Atalanta, poi si gode la bella Firenze

Krzysztof Piątek: ieri la doppietta a Bergamo, oggi le bellezza di Firenze. Il pistolero ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti mozzafiato del capoluogo toscano. Ecco le foto pubblicate dal centravanti Viola:

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