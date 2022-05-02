Torreira raggiunge quota 100 presenze in Serie A: "Grazie Fiorentina, sarò sempre grato"

Contro il Milan Lucas Torreira ha toccato le 100 presenze in Serie A. Il centrocampista viola ha festeggiato il traguardo su Instagram

Lucas Torreira raggiunge quota 100 presenza in Serie A nel match di San Siro contro il Milan. Il centrocampista della Fiorentina ha festeggiato il traguardo attraverso un post su Instagram. Ecco le parole che hanno accompagnato la foto: "Grazie Fiorentina e Sampdoria per avermi aperto le porte. Sarò sempre grato. Questo continua!"

Di seguito il post apparso sul profilo Instagram del regista viola.

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