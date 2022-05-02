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Torreira raggiunge quota 100 presenze in Serie A: "Grazie Fiorentina, sarò sempre grato"

Contro il Milan Lucas Torreira ha toccato le 100 presenze in Serie A. Il centrocampista viola ha festeggiato il traguardo su Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2022 21:39
Torreira raggiunge quota 100 presenze in Serie A: "Grazie Fiorentina, sarò sempre grato" - Firenze, stadio A.Franchi, 16.04.2021, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 16.04.2021, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 27.04.2021, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Lucas Torreira raggiunge quota 100 presenza in Serie A nel match di San Siro contro il Milan. Il centrocampista della Fiorentina ha festeggiato il traguardo attraverso un post su Instagram. Ecco le parole che hanno accompagnato la foto: "Grazie Fiorentina e Sampdoria per avermi aperto le porte. Sarò sempre grato. Questo continua!"

Di seguito il post apparso sul profilo Instagram del regista viola.

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