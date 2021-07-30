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Commisso Jr: "Stiamo costruendo un gruppo unito. Felice di vedere tanti tifosi Viola a Moena"

Joseph Commisso ha raggiunto la squadra in ritiro: "Percepisco energia positiva dal gruppo. Tifosi felicissimi con noi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2021 19:27
Commisso Jr: "Stiamo costruendo un gruppo unito. Felice di vedere tanti tifosi Viola a Moena" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Joseph Commisso ha raggiunto la Fiorentina nel ritiro di Moena per assistere alle ultime due amichevoli della squadra Viola. Su Instagram, Joseph ha espresso tutto il suo entusiasmo sulla sua esperienza in ritiro. Ecco le sue parole:

“Sto percependo tanta energia positiva con la nostra nostra forte squadra Viola a Moena. Vedo che stiamo costruendo un gruppo unito. Mi ha fatto molto piacere vedere molti fan Viola qui. Sono felicissimi con noi”.

Di seguito il post apparso nel profilo di Joseph Commisso.

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