Antognoni nostalgico del tifo Viola su Instagram: "Qualche tempo fa in curva insieme ai miei tifosi"
Giancarlo Antognoni, nostalgico del tifo, pubblica una foto con i tifosi su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2020 23:05
Giancarlo Antognoni ricorda i momenti in cui lo stadio era aperto i tifosi.
Qualche ora fa, nel profilo social del dirigente della Fiorentina è apparsa una foto che lo ritrae in curva, in mezzo ai tifosi con la seguente didascalia:
"Qualche tempo fa in curva insieme ai miei tifosi"
Subito sono arrivati gli apprezzamenti degli attuali giocatori viola, che gli hanno reso omaggio, tra cui Vlahovic che ha ha risposto commentando: "Unico 10".
Di seguito il post pubblicato sul profilo Instagram:
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