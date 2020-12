Dall’Inghilterra rivelano del mistero della maglia della Fiorentina con Super Mario del 97

Questa mattina il quotidiano inglese The Guardian ha cercato di far luce sul mistero della maglia della Fiorentina del 1997/1998, quella con raffigurato in basso sotto lo sponsor Super Mario Bros. Si tratta di una maglia che praticamente non è mai stata indossata per scendere in campo, ad oggi praticamente introvabile. Si conta che siano state prodotte circa 300 esemplari, ma pochissimi sembrano essere i fortunati ad averla in possesso. La pagina Instagram Cult Kids ne ha trovata una bianca e l’ha messa all’asta, se l’è aggiudicata uno YouTuber di Norwich per 500 dollari. Ma qualcuno pare aver anche il dubbio che questa maglia sia mai davvero esistita, dato che non è mai stata messa in commercio nè ci sono scatti che raffigurano i giocatori della Fiorentina che indossano questa maglia. Chi l’ha fra le mani, legge sulla sua etichetta “Made in Mexico” questo perchè la Fila, che produceva queste maglie, aveva uno stabilimento proprio in Messico. Ma il mistero non sembra essere del tutto risolto

GOMEZ NON CHIUDE ALLA FIORENTINA. MILAN E INTER SONO TITUBANTI, IPOTESI FIRENZE NON SCARTATA