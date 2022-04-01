Piatek è guarito, rovesciata e messaggio ad Italiano: "Farò di tutto per esserci contro l'Empoli"

Krzysztof Piątek è pronto: il bomber polacco ha lasciato alle spalle l'infortunio subito con la Nazionale e manda un messaggio ad Italiano

A cura di Redazione Labaroviola 01 aprile 2022 22:20

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