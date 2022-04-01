Piatek è guarito, rovesciata e messaggio ad Italiano: "Farò di tutto per esserci contro l'Empoli"
Krzysztof Piątek è pronto: il bomber polacco ha lasciato alle spalle l'infortunio subito con la Nazionale e manda un messaggio ad Italiano
L'infortunio rimediato in Nazionale sembra ormai acqua passata: Krzysztof Piątek è tornato a "sparare" in allenamento. Sul proprio profilo Instagram il pistolero viola ha postato la foto di una bella rovesciata con tanto di messaggio a mister Italiano: "Voglio fare di tutto per essere pronto per l'Empoli. Piatek, al momento, si gioca una maglia da titolare con Cabral in vista della gara casalinga di domenica.
Di seguito il post apparso sul profilo Instagram di Piatek.
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