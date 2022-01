Pradè smentisce Isco alla Fiorentina: “Non sappiamo nemmeno chi sono i suoi agenti. Fake news”

Prima della conferenza stampa di presentazione di Piatek ha preso la parola il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, queste le sue parole:

“Non sappiamo nemmeno chi siano gli agenti di Isco, sono uscite voci su questo giocatore fortissimo che noi non abbiamo mai cercato al contrario di quanto emerso. Adesso sul mercato troveremo soluzioni per i giocatori non contenti per il minutaggio. Piatek preso per la voglia e la determinazione nel sceglierci nonostante stava chiudendo con altri. Siamo molto contenti”

