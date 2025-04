Fiorentina, attenta a Isco! 5 gol e 4 assist da fine febbraio in Liga: meglio di Yamal e Mbappé

Il Betis vola sulle ali di Isco. Con un gol e un assist nell’ultima sfida contro il Girona, il talento spagnolo ex Real Madrid ha trascinato – ancora una volta – gli andalusi in una vittoria fondamentale per l’assalto alla qualificazione in Champions League. A partire dalla venticinquesima giornata de La Liga, Isco con 5 gol e 4 assist è stato il miglior calciatore del massimo campionato spagnolo, staccando anche Lamine Yamal (1 gol e 3 assist) e Vinicius Jr (3 gol). Un bel biglietto da visita a cui la Fiorentina dovrà fare particolarmente attenzione in vista del doppio impegno in Conference League (1 e 8 maggio).