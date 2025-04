Isco: “Domani è una delle gare più importanti della mia carriera, vogliamo vincere la coppa”

Alla vigilia del match di Conference ha parlato il fuoriclasse spagnolo del Betis Isco: “Non devo dare nessun consiglio ai miei compagni perché so perfettamente che sanno cosa fare in campo e sono preparati per giocare una gara del genere. Crediamo nella finale e sappiamo di essere forti perché abbiamo sempre superato da squadra i momenti duri e vogliamo chiudere al meglio la stagione sia in campionato che in Conference. Non ci poniamo dei limiti e vogliamo lavorare per rimanere sempre al top.”

Prosegue: “Sono un giocatore esperto e nella mia carriera ho avuto la fortuna di giocare gare di alto livello, però quello è il passato e non ci voglio pensare perché sono concentrato sulla sfida di domani che è una delle più importanti che abbia giocato. Voglio aiutare la squadra e intendo regalare una gioia ai miei tifosi.”

Sul Betis: “Ci sono tanti giocatori esperti come me e tanti giovani che hanno molta voglia di fare per dimostrare le loro qualità. Tutti noi dovremo essere uniti per provare a vincere la Conference che è il nostro obiettivo. Sono il capitano e sono orgoglioso di esserlo, vogliamo vincere e siamo sulla strada buona per farlo.”

Sulla sua carriera: “Ho giocato in varie squadre e mi sono formato al Real e ora sono qui al Betis dove sto vivendo una seconda gioventù e magari sarei dovuto venire prima qui perché mi sto godendo una città incredibile e voglio rimanere a lungo qui per vincere qualcosa con questa maglia perché mi hanno dato tanto e ora voglio ripagare il loro affetto.”