Gazzetta, Isco può essere il colpo last minute della Fiorentina: per ora solo suggestione

Una suggestione, per adesso nulla più. Isco alla Fiorentina è giusto infilarlo in questa sessione della libreria invernale del mercato. Il centrocampista guadagna 7 milioni netti al Real Madrid. L’interesse della Fiorentina risulta essere una suggestione. Sia perchè dal punto di vista economico è difficile pareggiare i restanti sei mesi di contratto di Isco, sia perchè lo spagnolo prima di scegliere Firenze potrebbe avere l’interesse di attendere altre proposte.

È lecito vederlo a febbraio con un’altra maglia. Quella della Fiorentina, nel caso, sarebbe una soluzione da ultimissimi giorni di mercato. Non tanto perché il club di Commisso non sia ambizioso o perchè la piazza non possa stuzzicarlo, quanto perchè prima di prendere in considerazione una pista estera non vanno trascurati i vari cortili spagnoli. La Fiorentina gli garantirebbe un progetto tecnico interessante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

