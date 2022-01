Brovarone: “Isco ha la fila in Premier. Tutti parlano della Fiorentina, il futuro viola è straordinario”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulle vicende di casa Fiorentina:

“Sul portiere la Fiorentina dovrà prendere una decisione tecnica prima di tutto, a Dragowski io riconoscerò sempre la sua affidabilità in questi due anni disastrosi. Con Vlahovic hanno retto tutta la situazione in campo. A giugno ci sarà da rimodellare la situazione tra portiere e difesa. Se non è Cragno sarà Meret oppure anche Carnesecchi di cui stravedo. Meret non gioca a Napoli, se ti muovi adesso lo puoi bloccare perchè c’è un rinnovo con il Napoli che non sta arrivando

Isco? Si tratta di un giocatore che ha come ruolo quello del trequartista, ma può giocare in un tridente a tre a sinistra, con Zidane faceva anche la mezzala di centrocampo. Ha il contratto in scadenza a giugno, guadagna 6 milioni, potrebbe essere anche prendibile per la situazione contrattuale di grande libertà, il problema è che ha tutti i club di Premier in fila per lui, non vedo come possa fare altre scelte

Alvarez? Fiorentina pronta a pagare la clausola di 25 milioni, ma quella clausola comporta anche una battaglia tra il River e il suo procuratore, questo è un problema. Il suo agente verrà in Italia e capirà a gennaio chi vuole prendere il calciatore, se ci fosse qualcuno saranno pronti a fare questo trasferimento. La Fiorentina non può decidere di scegliere. Come commissioni sono convinto che il suo agente chiederà tanto. Se viene venduto Vlahovic a gennaio ci sarebbero più soldi per poterlo prendere e lo stesso giocatore verrebbe a Firenze per giocare e non per fare il vice Vlahovic.

Finalmente la Fiorentina sta tornando ad avere una grandissima immagine, sta tornando ad avere appeal e della Fiorentina si sta prestando ad avere un progetto clamoroso. Con un centro sportivo, con uno stadio che fra 5 anni sarà bellissimo, siamo in pista, ripenso a tutti quelli che se ne sono voluti andare e che adesso si trovano una società che a gennaio prende giocatore da 15 milioni, che non ha debiti e problemi di bilancio, nel mercato tutti parlano della Fiorentina che si sta muovendo sui migliori”

