Isco: “Siamo stati sempre superiori alla Fiorentina, solo con i calci d’angolo ci hanno fatto soffrire”

A Movistar Liga de Campones ha parlato il fantasista spagnolo del Betis Isco che ha commentato la sfida di ieri al Franchi: “Sono molto felice per quanto raggiunto con questo passaggio del turno perché ce lo meritiamo e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Abbiamo raggiunto la prima finale europea di questo club ed è una grande gioia per tutti i nostri tifosi che ci sostengono in ogni stadio e che adesso possono gioire per noi. Abbiamo dato il massimo e siamo veramente felici per questo. Durante la partita mi sono sempre sentito superiore all’avversario, abbiamo controllato bene e siamo stati bravi a gestire la situazione. Abbiamo sofferto solo con i calci d’angolo, per il resto siamo stati più forti e abbiamo superato questa difficoltà insieme perché siamo un gruppo fantastico. Non abbiamo paura di nessuno, siamo pronti a vincere perché siamo una squadra incredibile.”