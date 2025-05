Amor: “La Fiorentina dovrà superarsi per eliminare il Betis, non sarà semplice vincere al Franchi”

A Tuttomercatoweb è intervenuto l’ex leggenda blaugrana ed ex viola Guglielmo Amor che ha detto la sua opinione sul momento della Fiorentina in ottica Betis Siviglia giovedì al Franchi e sul suo periodo alla Fiorentina tra il 1998 e il 2000: “I miei ricordi e le mie esperienze vissute a Firenze sono indimenticabili sotto ogni punto di vista. La città, i tifosi, la gente, l’Italia, tutto è stato fantastico e mi porto dentro quel bel periodo in Italia con un grande gruppo.”

Sulla sfida contro il Betis: “Il Betis gioca bene ed è pericoloso se non si presta molta attenzione. La Fiorentina dovrà lavorare duro ed essere molto concentrata per puntare alla finale di Conference League, ma gli spagnoli sono offensivi e verranno a Firenze per vincere perché non hanno la mentalità del pareggio o del difendersi, quindi dovrà giocare bene anche dietro.”