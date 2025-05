Ferrara: “Gudmundsson deve essere più continuo, la Fiorentina ha bisogno di lui nel centro del gioco”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Benedetto Ferrara che ha detto la sua sul match di domani a Roma e sul Betis di giovedì: “Siamo in un momento adrenalinico in cui ti giochi tutto perché è partita la volata finale. Roma e Fiorentina vogliono punti e nessuno regalerà nulla, in più per la Fiorentina sarà dura dopo l’impegno in Spagna e si troverà davanti la squadra più in forma del campionato con Ranieri che ha trovato un equilibrio pazzesco, infatti non perde mai. Non è una squadra facile da affrontare perché è ordinata e concede veramente poco all’avversario. Ci vuole una prova convincente sul piano mentale e poi fisico.”

Sul Betis: “Non parliamo di uno squadrone, infatti non voglio essere pessimista. Sono forti e lo sapevamo, ma sono alla portata senza dubbio. Abbiamo sbagliato l’approccio perché abbiamo detto di controllare bene i primi 20 minuti, ma dopo 5 eravamo già sotto. Poi abbiamo retto bene e potevamo pure pareggiarla.”

Su Gudmundsson: “Mi aspetto di più da lui perché deve essere più presente nel gioco, è un giocatore tecnico e deve dare qualcosa di più. Per me deve essere più continuo perché durante la gara sparisce, invece deve venire a prendersi il pallone e deve fare la differenza.”