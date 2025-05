Mentre la Fiorentina è impegnata nella importante sfida di Roma, Dodô non ha intenzione di fermarsi e continua ha lavorare duramente. Come mostra il suo profilo Instagram il terzino brasiliano è impegnato in una serie di ripetute di corsa a un’ottima andatura, segno che il recupero sta procedendo bene. L’obbiettivo è tornare a disposizione per la partita di ritorno contro il Betis.