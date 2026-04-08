Un giocatore del Betis è stato trovato a letto con la figlia di Joaquin ed è stato messo fuori rosa

In casa Real Betis si parla sempre più insistentemente del caso legato al centrocampista colombiano Nelson Deossa, finito al centro delle attenzioni mediatiche nelle ultime ore per motivi che vanno oltre il campo.

Il giocatore non sta trovando spazio nelle ultime partite e la sua assenza ha acceso diverse speculazioni. Secondo alcune ricostruzioni provenienti dalla Spagna, la scelta tecnica potrebbe essere legata anche a questioni interne allo spogliatoio e a situazioni personali che avrebbero creato un certo imbarazzo nell’ambiente del club andaluso. Tra le voci che circolano con maggiore insistenza c’è quella di una presunta relazione sentimentale tra Deossa e la figlia di Joaquín Sánchez, storica bandiera del Betis e oggi figura molto influente all’interno della società. La notizia, rimbalzata rapidamente sui social e sui media spagnoli, avrebbe contribuito a creare tensioni interne.

A far crescere i dubbi tra tifosi e osservatori è soprattutto il fatto che Deossa non sia stato utilizzato nelle ultime partite della squadra. Una scelta che inizialmente sembrava legata solo a questioni tecniche o di rotazioni, ma adesso viene letta da molti come possibile conseguenza di una situazione interna più complessa. Per ora il Betis mantiene il massimo riserbo sulla vicenda. Nessun comunicato ufficiale e nessuna presa di posizione pubblica, segno che la società preferisce gestire la situazione lontano dai riflettori. Resta quindi da capire se la posizione di Deossa cambierà nelle prossime settimane oppure se il caso continuerà a far discutere ancora molto nell’ambiente Verdiblanco.