TMW rivela: “Interesse del Betis per Pablo Mari. Da capire se ci punterà da gennaio o alla fine della stagione”

Pablo Mari potrebbe avere un futuro lontano dalla Fiorentina. Il contratto del difensore spagnolo, ex Arsenal e Monza, va in scadenza il prossimo 30 giugno e non è detto che prosegua nella sua avventura in Italia, nonostante un’opzione unilaterale per prolungare fino al 2027. Perché su di lui si è mosso il Betis Siviglia, sempre attivo quando c’è da pescare dei difensori dal campionato italiano.

Ancora da capire se i biancoverdi ci punteranno già da gennaio oppure solamente alla fine della stagione. Dipenderà anche molto dal prosieguo di un campionato iniziato molto male dalla squadra viola, incapace di vincere dopo undici giornate, con l’esonero di Stefano Pioli e le dimissioni di Daniele Pradè come scossoni all’interno del club. Lo riporta tuttomercatoweb.com