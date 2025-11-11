11 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:41

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
TMW rivela: “Interesse del Betis per Pablo Mari. Da capire se ci punterà da gennaio o alla fine della stagione”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

TMW rivela: “Interesse del Betis per Pablo Mari. Da capire se ci punterà da gennaio o alla fine della stagione”

Redazione

11 Novembre · 15:46

Aggiornamento: 11 Novembre 2025 · 15:46

TAG:

ACF FiorentinabetisMarì

Condividi:

di

Il difensore della Fiorentina avrebbe ricevuto l’interesse da parte del club spagnolo, da capire se per gennaio o per giugno

Pablo Mari potrebbe avere un futuro lontano dalla Fiorentina. Il contratto del difensore spagnolo, ex Arsenal e Monza, va in scadenza il prossimo 30 giugno e non è detto che prosegua nella sua avventura in Italia, nonostante un’opzione unilaterale per prolungare fino al 2027. Perché su di lui si è mosso il Betis Siviglia, sempre attivo quando c’è da pescare dei difensori dal campionato italiano.

Ancora da capire se i biancoverdi ci punteranno già da gennaio oppure solamente alla fine della stagione. Dipenderà anche molto dal prosieguo di un campionato iniziato molto male dalla squadra viola, incapace di vincere dopo undici giornate, con l’esonero di Stefano Pioli e le dimissioni di Daniele Pradè come scossoni all’interno del club. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio