700 tifosi a Venezia nonostante l’orario e il giorno lavorativo, quasi sold-out per il Bologna.

La sfida di Venezia rappresenta l’ultima spiaggia per la Fiorentina, che deve assolutamente vincere se vuole mantenere viva la speranza di qualificarsi per le competizioni europee. Nonostante la delusione per la sconfitta contro il Betis, i tifosi viola sono determinati a sostenere la squadra in questa trasferta difficile. La vendita dei biglietti per il settore ospiti ha avuto un avvio lento a causa dell’orario sfavorevole della partita, fissata per lunedì alle 18:30.

Tuttavia, come riportato da La Nazione, un gruppo di circa 700 tifosi viola partirà comunque per Venezia per incoraggiare la squadra. Dopo la trasferta in Laguna, la Fiorentina tornerà al Franchi per affrontare il Bologna. Questa sarà l’ultima partita casalinga della stagione e potrebbe registrare il tutto esaurito se la squadra riuscirà a ottenere un risultato positivo a Venezia, ravvivando le proprie ambizioni di classifica.