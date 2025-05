Ranieri: “Mandragora mi ha detto di salire sul gol, ho chiuso gli occhi ed è andata bene. Bravo Robin”

Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta della squadra viola sul campo del Betis, queste le sue parole:

“L’ultimo scatto su Antony mi ha distrutto, ho esagerato anche nell’esultanza che ho corso dai tifosi. Qui uno stadio bello, atmosfera incredibile, è stata una partita equilibrata, abbiamo sbagliato troppi passaggi, per il ritorno dobbiamo alzare la qualità. Il loro stadio ci ha condizionato, faccio i complimenti ai tifosi del Betis, adesso ce la giochiamo al ritorno. Sono salito in occasione del gol, mi è andata anche bene, Mandragora mi ha detto di salire, sul tiro ho chiuso un pò gli occhi, Gosens mi ha fatto un grande passaggio e sono molto contento. Potevamo fare meglio, al ritorno dobbiamo fare una partita migliore. Dobbiamo cercare di perdere meno palloni in fase di impostazione, siamo una grande squadra e un grande gruppo”