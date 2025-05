Graziani: “Se la Fiorentina non andasse in Europa, non sarebbe una stagione fallimentare per questa squadra”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per commentare l’eliminazione della Fiorentina contro il Betis: “La Fiorentina è uscita contro un avversario forte, ma non ha avuto l’apporto dei suoi singoli visto che Kean e Gudmundsson non hanno giocato benissimo. Non rimprovero nulla alla squadra perché ha sgomitato e hanno dato il massimo, non do colpa a nessuno e non credo che Palladino abbia preparato male la gara, sono partite dure e vengono decise dai dettagli, ci è mancata un po’ di fantasia e nei tempi supplementari eravamo abbastanza cotti, ci sta il dispiacere però dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra.”

Sul futuro: “Sono tranquillo per il futuro perché la Fiorentina ha una squadra forte ed in estate verrà completata, non mi aspetto che andranno via giocatori importanti. Da quest’anno è stata tracciata una bella via e credo che in futuro ci toglieremo delle soddisfazioni e saremo sempre tra le prime 7 del campionato.”

Prosegue: “Per me la stagione resta positiva perché siamo in lotta per un posto al sole e non parlerei di flop se la Fiorentina arrivasse nona o ottava restando fuori dall’Europa, abbiamo vinto belle partite e abbiamo costruito una bella realtà. Dobbiamo crederci fino in fondo perché possiamo arrivare ancora in Europa anche con 7 punti e non solo con 9.”