Bocci: “Palladino si affida solo ai singoli, il gioco della Fiorentina contro il Betis è stato inesistente”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per parlare dell’eliminazione della Fiorentina: “La vera domanda è se questa squadra può fare 9 punti e non è scontato anzi, penso che la Fiorentina farà fatica a superare questo colpo. Purtroppo ieri sera sono venute fuori tutte le nostre difficoltà perché non abbiamo fatto un’azione, non abbiamo schemi e ci affidiamo solo ai singoli. Kean non ha avuto palloni giocabili e non ha fatto una gran partita, ma non per colpa sua, poi ti sei affidato al portiere che è stato bravissimo come sempre e a Gosens che ha fatto una grande doppietta ed è un fuoriclasse, ma per il resto questa squadra ha fatto vedere ben poco.”

Prosegue: “Questa partita è stata decisa dai singoli perché mi rifiuto di credere che il Betis sia più forte di noi, semplicemente sono organizzati ed hanno un gioco mentre la Fiorentina è stata pericolosa solo sugli angoli senza mai proporre qualcosa di concreto. Questa è la miglior squadra dell’era Commisso per quanto riguarda i singoli, ma non per il gioco e la squadra che è inesistente.”

Sul futuro: “La società ha rinnovato Palladino per dare un segnale e per bloccare le voci di esonero in caso di eliminazione, ma ora bisogna vedere come intendi ripartire perché i giocatori di livello difficilmente resteranno qui senza Coppe. La Fiorentina punta su di lui, però bisogna capire con che progetto.”