Ez Abde: "Sul gol mi sono spaventato. La Fiorentina ha avuto poche occasioni, fiducia per il ritorno"

L'esterno d'attacco del Betis ha commentato il suo gol e la vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di Movistar.

Abdessamad Ezzalzouli, meglio noto come Ez Abde, è stato uno dei grandi protagonisti nella vittoria del Real Betis, alla sua prima semifinale europea, contro la Fiorentina. Il giovane esterno, schierato titolare da Manuel Pellegrini al posto di Jesús Rodríguez, ha ripagato la fiducia con il gol che ha aperto le marcature, una rete con un pizzico di suspense: “La verità? Mi sono spaventato un po’”, ha ammesso sorridendo.

Fra una settimana il ritorno al Franchi: “Le sensazioni sono buone. Peccato per il gol subito, ma abbiamo fatto una grande partita”, ha dichiarato Abde ai microfoni di Movistar.

La squadra andalusa aveva avuto l’occasione di chiudere il discorso qualificazione con Pablo Fornals, che ha mancato il possibile 3-0. Ne ha approfittato invece la Fiorentina, con Luca Ranieri che ha trovato il 2-1: “Loro non hanno avuto molte occasioni, ma hanno sfruttato quella”, ha commentato amareggiato Abde.

Il gol del numero 10 era arrivato già al sesto minuto, su assist di Bakambu. Il pallone ha varcato la linea per pochissimo, tanto che si è reso necessario l’intervento della tecnologia. “Quando ho visto il pallone dentro, non ho avuto dubbi. Anche se mi è tornato vicino, sapevo che era gol”.

Tra le stelle della serata anche Antony, autore del secondo gol con una conclusione imprendibile per De Gea. Abde non ha risparmiato elogi: “Antony mi fa impazzire come giocatore ed è una gran persona. Ci sta dando tantissimo. Avere uno come lui al Betis è un regalo”.

Nel finale il Betis ha reclamato un rigore, poi rivisto dal VAR. “Non posso giudicare, non sono un arbitro. Se lui ha deciso così, va rispettato”, ha concluso Abde, che ha voluto ringraziare una tifoseria “che ci dà una carica incredibile” e alla quale tutta la squadra è “molto grata”. Lo riporta TMW.