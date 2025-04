(VIDEO) Fiorentina in partenza verso Siviglia. Ad attenderla la semifinale di Conference contro il Betis

Domani alle 21.00 la Fiorentina scenderà in campo al Benito Villamarin per la semifinale d’andata di Conference League contro il Betis. E dopo aver svolto la rifinitura al Viola Park questa mattina, in questi minuti la squadra di Raffaele Palladino sta partendo dall’aeroporto di Peretola, direzione Siviglia.