Il primo round è del Betis che vince 2-1. Il gol di Ranieri e la super parata di De Gea tengono in vita la Fiorentina

Il Betis Siviglia di Pellegrini oggi alle ore 21 affronterà la Fiorentina di Palladino allo stadio Benito Villamarín, gara valida per la semifinale d’andata di Conference League.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio il Betis di Manuel Pellegrini. Al 1’ subito Betis pericoloso con Antony, Ranieri copre nel modo giusto, palla che si spegne sul fondo. Al 5’ ammonito Bakambu per il fallo evidente su Gudmundsson. Al 7’ Comuzzo esce altissimo in marcatura su Bakambu, perde il duello fisico, il giocatore del Betis mette palla dentro, Ezzalzouli anticipa Parisi e trafigge De Gea, 1-0 viola. Fiorentina che prova a scuotersi dopo il gol subito. Al 12’ Ranieri tenta il tiro, troppo debole il portiere del Betis chiude lo specchio. Al 14’ Isco prova a sorprendere De Gea con un tiro a giro, palla fuori. Al 19’ azione un po’ confusa della Fiorentina, viola che prova ad uscire per acciuffare il pareggio. Al 21’ primo squillo della Fiorentina, Gosens crossa sul secondo palo per Mandragora che arriva ma non riesce a trovare lo specchio della porta, il pallone è uscito di poco. Al 25’ la Fiorentina si affaccia nell’area del Betis minacciosa, Bartra sventa la minaccia. Al 27’ Cataldi calcia e poi sente tirare, resta così giù. Problema muscolare per il 32 viola che è costretto a lasciare il campo, al suo posto Adlì. Al 29’ Parisi crossa dentro per Gosens, palla che arriva troppo debolmente al portiere del Betis. Al 36’ Isco mette palla dentro da punizione, chiude Comuzzo in corner Ranieri. Spinge il Betis in questo finale di primo tempo, Isco prova il cross dentro, Bartra tira a colpo sicuro, palla fuori. Al 49’ Adlì apre per Parisi che mette dentro, Beltran arriva in ritardo, chiude il portiere del Betis.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione, fuori Beltran, al suo posto Kean. Al 45’ Gudmundsson davanti alla porta tira addosso a Vieites, ma era in posizione di offside. Al 48’ Isco dentro per Bartra ma De Gea tiene a galla la Fiorentina con una super parata. Al 52’ cross dentro di Gosens per Kean che non riesce a controllare bene il pallone davanti a Vieites. Fiorentina che sta accelerando in questa fase. Al 62’ fuori Ezzalzouli, al suo posto Lo Celso. Al 64’ Antony segna un gran gol sulla ribattuta di destro, imparabile per De Gea. Al 67’ Betis ad un passo dal 3-0, Bakambu serve un assist perfetto per Fornals, che si divora la rete. Al 68’ fuori Fagioli e Parisi, al loro posto Folorunsho e Richardson. Al 73’ la Fiorentina accorcia le distanze, Gosens stoppa palla e mette a rimorchio per l’arrivo di Ranieri che calcia e firma il 2-1. Al 74’ Bakambu vince un rimpallo, poi calcia, De Gea c’è. Al 75’ giallo per Folorunsho. Al 76’ Fiorentina ad un passo dal 2-2, Mandragora dentro per Gosens che anticipa tutti, palla fuori di un soffio. Al 77’ fuori Fornals, al suo posto Altimira. All’84’ giallo per Adlì. Fuori Gudmundsson, al suo posto Zaniolo. All’86’ Mandragora dimentica Bartra, che colpisce di testa, palla fuori. Al 90’ Vieites si tuffa per prendere il pallone e travolge Kean. Al 93’ Folorunsho rischia per l’intervento su Lo Celso, per il VAR non è chiaro errore, il giocatore italiano prende un po’ tutto, non è calcio di rigore. Al 95’ giallo per Mandragora.