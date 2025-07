Nazione: “Mandragora ha convinto Pioli che vuole tenerlo. Per la Fiorentina vale 12 milioni”

Nonostante l’interesse del Betis Siviglia, spinto dall’allenatore Manuel Pellegrini, la Fiorentina non intende scendere dalla valutazione di 12 milioni per il centrocampista, che ha convinto anche Stefano Pioli a volerlo in squadra.

La prossima settimana è previsto un incontro tra il procuratore di Mandragora e i dirigenti viola per discutere il prolungamento e l’adeguamento del contratto, in scadenza alla fine della prossima stagione. Il giocatore preferisce rimanere a Firenze, in attesa di conoscere la posizione definitiva della società. Lo scrive La Nazione.