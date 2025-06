TuttoSport riporta: “La Fiorentina intende blindare Mandragora, si comincia a pensare al rinnovo”

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la Fiorentina sta iniziando a sistemare la pratica per il rinnovo di Rolando Mandragora, centrocampista reduce dalla miglior stagione a Firenze con ottime prestazioni e gol pesanti anche di pregevole fattura come contro il Panathinaikos o l’Empoli. Mandragora ha manifestato il desiderio di prolungare il contratto in scadenza nel 2026 con opzione automatica per un ulteriore anno in caso del raggiungimento della metà delle presenze.

La Fiorentina si vuole muovere per blindare il giocatore che ha attirato le attenzioni di diversi club sia in Italia come il Bologna che il Betis Siviglia che ha eliminato i viola in Conference League.