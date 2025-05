Corriere dello Sport svela: “Cataldi a fari spenti sta provando ad eliminare il fastidio muscolare”

E allora, a proposito di anticipazioni, mettiamolo insieme l’undici di partenza che il tecnico campano sta provando al centro sportivo, seppur con più varianti com’è naturale e giusto che sia. In difesa non si scappa: Pongracic, Comuzzo e Ranieri a protezione di De Gea e la novità in questo caso potrebbe essere il croato centrale e non il “soldato” friulano. Meno certezze a centrocampo e non solo a destra: Gosens ha risolto i problemi di stomaco che l’hanno debilitato all’Olimpico fino allo stop all’intervallo, mentre Cataldi a fari spenti sta provando ad eliminare il fastidio muscolare che l’ha costretto ad uscire alla mezz’ora al Villamarin. Al netto di tutto, parole di Palladino e rifinitura odierna in primis, e di un giorno e mezzo che manca ancora al Real Betis, diciamo Dodo e Gosens sulle rispettive fasce di appartenenza, e Adli tra Mandragora e Fagioli, con Parisi intanto pronto a tornare sulla corsia destra come a Siviglia. Lo riporta il Corriere dello Sport.