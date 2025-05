Bucchioni: “Comuzzo non può guidare la difesa. Perché lasciare Pablo Mari fuori dalla lista UEFA?

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni al termine della gara di andata della semifinale di Conference League ha rilasciato i proprio commento ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“La Fiorentina ha dimostrato stasera che a certi livelli ci può stare, è andata sotto per colpa di alcuni errori individuali. Il Betis è una buona squadra ma manca di concretezza e quando perde palla va in difficoltà. I cambi campo x Gosens li hanno messi in chiara difficoltà. Sostanzialmente è al livello della Fiorentina. I viola hanno le capacità, il carattere e la compattezza superiori al Betis. Tra una settimana speriamo di riavere Kean al massino e di recuoerare Dodo. Servirà un’impresa ma tutto è possibile. Comuzzo soffre, non è in grado di guidare la difesa almeno per il momento. Affidargli questo incarico lo espone a brutte fiìgure. Pablo Mari è insostituibile per caratteristiche, sfugge la ragione per la quale non sia stato inserito in lista UEFA“.