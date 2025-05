Polverosi duro: “Gud sta diventando un caso, Kean mai servito a dovere. Cambi di Pellegrini decisivi”

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport analizza l’eliminazione dei viola dalla Conference League così:

“Niente triplete di finali, niente Breslavia, niente riscatto in Conference, la Fiorentina si è fermata davanti al Betis. Alla squadra di Palladino è mancato lo spunto di Gudmundsson, che sta diventando un caso in questo finale di stagione. Aveva avuto la forza di riacciuffare la partita, era sotto di un gol e ha ripreso la partita con la doppietta su corner e di testa firmata da Robin Gosens. Ma oltre a Gudmundsson, ci sono diverse cose che non tornano: la marea di palloni persi, la difficoltà a trovare Kean (mai avuta una palla buona) e soprattutto il modo in cui ha preso il gol del 2-2, lo stesso identico gol, con la stessa identica fima di Ezzalzouli, di Siviglia”.

Poi aggiunge: “I cambi di Pellegrini sono stati decisivi, quelli di Palladino in senso opposto. E ora, col rischio di restare fuori dall’Europa, la delusione è pesante. Ci vorrà lo spirito giusto per ripartire e chiudere la stagione non da sconfitti”.