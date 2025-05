Sfuma la finale di Conference per la Fiorentina, finisce 2-2 dopo i tempi supplementari con il Betis

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 21.00 ospita all’Artemio Franchi di Firenze il Real Betis di Manuel Pellegrini nella semifinale di ritorno della Conference League. Chi vince oggi, va in finale, a Breslavia, il 28 maggio. Nella semifinale d’andata, al Benito Villamarín, il Real Betis ha battuto la Fiorentina 2-1. La squadra viola pertanto è costretta alla “remuntada” per conquistare la terza finale consecutiva della competizione europea.

PRIMO TEMPO- Al 2′ il Betis recupera palla e si lancia, Ranieri devia il pallone e sventa la minaccia dei biancoverdi. Al 9′ conclusione dalla distanza di Antony con il mancino, palla che finisce comoda da De Gea. Al 10′ Fornals prova un cross morbido dentro, De Gea si allunga e sventa il pericolo. Al 18′ doppia occasione per il Betis, prima con Isco che viene murato, poi ancora una volta gli spagnoli ci provano con Lo Celso. Al 19′ prima grande chance per la Fiorentina, lancio di Adlì per Kean che dribbla tre uomini e poi calcia, palla che finisce sopra la traversa. Al 21′ doppia occasione per la Fiorentina con Comuzzo, il Betis salva due volte sulla linea di porta. Al 22′ De Gea si stende, intervento super sul diagonale di Antony. Al 27′ Mandragora calcia di sinistro dalla distanza, palla fuori dallo specchio. Al 30′ il Betis passa in vantaggio, punizione perfetta di Antony che bacia il palo e si insacca alle spalle di De Gea, che non può fare niente per evitare la rete. Al 33′ buono scatto di Gudmundsson, che mette palla dentro, il Betis sventa la minaccia in corner. Al 34′ la Fiorentina acciuffa il pareggio! Corner battuto dentro da Mandragora, Gosens si stacca e di testa firma l’1-1. Al 39′ Lo Celso prova il tiro, palla che finisce sul fondo. Al 40′ la conclusione di Cardoso si stampa sulla traversa, Betis ad un passo dal 2-1. Al 42′ male anche la difesa del Betis, con Bartra che getta palla in angolo. Al 42′ angolo battuto da Adlì dentro, svetta ancora lui, Gosens, che segna il 2-1 per la Fiorentina! Doppietta per il tedesco. Al 46′ cross dentro per Kean che svetta ma non riesce a trovare la porta difesa da Vieites. Finisce 2-1 la prima frazione tra Fiorentina e Betis.

SECONDO TEMPO- Il primo possesso è per il Betis. Spagnoli che partono subito forti e conquistano il primo corner. Al 50′ Kean prende palla e mette un cross sul secondo palo, sul quale arriva Gosens per il tiro al volo che finisce fuori dallo specchio della porta. Al 50′ Dodò mette dentro, Natan svirgola, ma il Betis non perde il possesso della palla. Al 57′ conclusione da fuori di Fagioli deviata in calcio d’angolo. Al 58′ doppio cambio per il Betis, fuori Bartra e Lo Celso, dentro Mendy e Ezzalzouli. Al 60′ ottima ripartenza del Betis, Antony si accentra e con il mancino calcia, conclusione debole. Al 61′ Kean entra in area, passa tra diversi uomini e al momento del tiro viene chiuso dal portiere, angolo. Al 64′ pericoloso Ezzalzouli, Comuzzo bravo a mettere in corner. Al 67′ ci prova ancora Antony ma c’è De Gea. Al 70′ buona azione del Betis con Ezzalzouli. Al 72′ palla dentro per Isco, che tenta la mezza rovesciata, palla sul fondo. Al 77′ giallo per Richardson. All’84’ giallo per Kean e per Natan. All’86’ Fiorentina pericolosa su calcio di punizione battuto bene dentro da Mandragora. All’87’ giallo per Fagioli che ferma la ripartenza del Betis. All’88’ fuori Fagioli, che esce dal campo scuotendo la testa, al suo posto Folorunsho. All’89’ doppia grande occasione per il Betis, De Gea mostruoso! Prima salva su Antony e poi su Elzazzouli. Al 92′ Bakumbu entra sulle gambe di De Gea, il portiere della Fiorentina resta a terra. Al 95′ Mandragora calcia dalla distanza, palla fuori.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE- Pellegrini effettua un’altra sostituzione, dentro Altimira, fuori Bakambu. Al 94′ Natan raccoglie il corner, De Gea chiude lo specchio della porta. Al 95′ fuori Gudmundsson e Gosens, dentro Beltran e Parisi. Al 96′ Mandragora batte il corner, Folorunsho arriva sul pallone ma non riesce a trovare la porta. Al 97′ Antony dentro per Ezzalzouli che senza marcatura, trafigge De Gea, 2-2 al Franchi. Al 99′ giallo per Ruibal e per Ranieri. Al 103′ Dodò brucia l’avversario e crossa dentro, Vieites chiude in angolo. Al 106′ Ruibal prova il tiro a giro ma trova De Gea che salva i viola.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE- Fuori Dodò e Pongracic nella Fiorentina, al suo posto Colpani e Zaniolo. Al 106′ Elzazzouli calcia, palla di poco a lato. Al 106′ Beltran tira, troppo centrale per impensierire Vieites. Al 110′ giallo per Folorunsho, dopo il fallo su Vieites. Al 112′ Colpani si accentra e tenta la conclusione, palla che dopo una deviazione finisce tra le mani di Vieites. Al 116′ Isco colpisce male il pallone e tiene in vita la Fiorentina. Al 119′ Ezzalzouli colpisce il palo a De Gea battuto. Al 122′ giallo per Vietes.