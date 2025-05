Sarà Nyberg l’arbitro di Fiorentina-Betis, ha arbitrato gli Europei e ha 12 presenze in Champions

La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per le coppe europee, tra cui quella per la semifinale di ritorno di Conference League tra Fiorentina e Betis. Ad arbitrare la sfida sarà l’arbitro svedese Nyberg, Connazionali gli assistenti, Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto ufficiale Mohammed Al-Hakim. Al Var l’olandese Pol van Boekel, avar Clay Ruperti.

Nyberg ha diversa esperienza europea e vanta: 12 presenze in Champions League, 9 in Europa League e 5 in Conference League oltre ad aver arbitrato agli europei del 2024