Pellegrini: “Abbiamo fatto dei cambi in vista della Fiorentina, vogliamo vincere la coppa per i tifosi“

“Campionato e Coppa sono due competizioni distinte e ora ci concentreremo sulla squadra viola. Valuteremo la formazione migliore per affrontare la sfida. Abbiamo apportato alcuni cambi per dare riposo a giocatori stanchi e quelli entrati hanno fatto bene. Il nostro obiettivo è raggiungere la finale, ma senza trascurare il campionato. La squadra ha dimostrato intelligenza nella Conference League, superando gli infortuni e mantenendo sempre il campionato come priorità. Spero di poter regalare ai tifosi del Betis la gioia che aspettano, ovvero la vittoria della Conference League”.