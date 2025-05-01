Nessun arresto e nessun ferito negli scontri alla vigilia di Betis-Fiorentina. Identificati 100 tifosi viola

La notte della vigilia di Betis-Fiorentina è stata caratterizzata dagli scontri tra i tifosi. E arrivano aggiornamenti. Stando quanto riportato da Cadena SER, gli scontri non hanno riportato nessun fe...

La notte della vigilia di Betis-Fiorentina è stata caratterizzata dagli scontri tra i tifosi. E arrivano aggiornamenti. Stando quanto riportato da Cadena SER, gli scontri non hanno riportato nessun ferito. Come riporta l'emittente, non sono stati effettuati arresti, poiché i presenti si sono mantenuti a distanza, senza alcun contatto fisico. Nel corso dell'operazione di polizia, gli ultras italiani sono stati evacuati tramite via Calatrava, dove sono stati sequestrati passamontagna, tubi di plastica, coltelli, mazze da baseball e fuochi d'artificio inutilizzati. Come riporta sempre il sito dell'emittente, sono stati identificati, in particolare, i leader di un gruppo ultras viola, che sono stati raggruppati e scortati ai loro alberghi.