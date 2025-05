La questura spegne la coreografia, ma la Fiesole non si ferma: “Tutti al Franchi con le bandiere!”

La Curva Fiesole non potrà mostrare la coreografia preparata per Fiorentina-Betis, semifinale di ritorno di Conference League. A bloccare tutto, secondo quanto denunciato dalla tifoseria viola, è stata una decisione della Questura di Firenze, interpretata come una “evidente e inutile ripicca” dopo la coreografia esposta contro la Juventus.

Nonostante lo stop, la Curva non arretra e rilancia: l’appello ai tifosi è chiaro: “portate una bandiera, coloriamo ogni settore del Franchi!” In un momento cruciale della stagione, il sostegno alla squadra dovrà essere ancora più forte, visibile e rumoroso.