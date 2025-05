Graziani: “Il Franchi dimezzato penalizza la Fiorentina domani, avremmo riempito uno stadio da 60000 posti tranquillamente”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della situazione in casa viola prima del Betis: “Non sarà facile perché loro partono avvantaggiati, chiaramente il gol di differenza è importante ma non dice nulla perché ci sono 90 minuti da giocare con concentrazione ed attenzione, non bisogna essere preoccupati ma tranquilli perché se mostriamo della paura, non andiamo da nessuna parte. Sono due buone squadre, purtroppo la Fiorentina deve giocare il ritorno in uno stadio dimezzato e questo penalizzerà la squadra perché non potremo ricreare l’atmosfera che hanno fatto loro.”

Sul gruppo: “Ci vuole coesione tra tutti, il gruppo deve andare nella stessa direzione senza perdersi d’animo e il capitano svolgerà un ruolo cruciale perché deve tranquillizzare e motivare i compagni con qualche parola o con un discorso prima di entrare in campo poi i singoli devono fare la differenza. Deve essere la notte di Gudmundsson e Kean.”

Sulla sconfitta con la Roma: “A Roma solo il risultato è stato negativo perché la prestazione è stata buona e questo deve darci ancora più carica perché quando perdi immeritatamente, hai voglia da subito di tornare in campo per rifarti e domani è l’occasione giusta. A Roma meritavi il pareggio, è stato un monologo viola.”

Su Dodo: “Se sta bene, deve giocare. Solo lui sa come sta e lo deve dire a Palladino perché la sua presenza è importante. Nel caso in cui non stesse bene, preferisco uno veloce come Parisi a destra piuttosto che Folorunsho che ha meno gamba e corsa, invece domani bisogna volare.”