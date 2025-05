PAGELLE FIORENTINA: GOSENS SANTO PADRE, DE GEA SUPER, PONGRACIC SBAGLIA TANTO

De Gea 7 Imparabile il gol subito, palla che sbatte sul palo e si infila. La grande parata la fa su Antony dove lo spagnolo allunga la mano e la toglie dall’angolino. Doppia grande parata al minuto 88 dove salva la Fiorentina in maniera attenta e precisa. Sul finale è sempre pronto a parare ogni conclusione, sul secondo gol spagnolo non può nulla

Pongracic 5,5 Nel primo tempo sbaglia qualche appoggio, bravo nel posizionarsi sempre al posto giusto nel momento giusto e il croato è anche prezioso nel palleggio e nelle uscite dal basso. Va in difficoltà spesso quando viene puntato, spesso è saltato. A volte troppo lento nelle giocate e gli avversari se ne approfittano

Comuzzo 7 L’approccio alla partita non è perfetto e lo si vede da qualche pallone perso in uscita. Ma in marcatura sbaglia poco e nulla, non perde duelli, non è mai messo male con il corpo, saltarlo non è facile. Gioca una gara matura, anche se è solo un classe 2005. Nel finale è semplicemente insuperabile e gioca una gara in cui fa vedere tutte le sue grandi qualità e virtù

Ranieri 6,5 Gioca una gara di grandissima personalità, ferma più volte Antony nel primo tempo e lo provoca in ogni modo fino a farlo innervosire ed a fargli perdere la calma. Fa le due fasi in maniera ottima, perchè bravissimo anche a salire ed accompagnare l’azione ogni volta ne ha la possibilità. Questo gli fa perdere energie, però porta imprevedibilità alle azioni offensive perchè fa movimenti difficilmente letti dalla difesa avversaria

Dodò 7 Partita intelligente del brasiliano, in fase offensiva è pericoloso quando sale, come al minuto 80 dove in velocità salta tutti, abbattuto sul più bello. Attento in fase difensiva, tiene bene la posizione, non si fa saltare, dialoga bene con i compagni. Finisce la partita in crescendo e sulla sua fascia è sempre un pericolo costante per il diretto avversario, va anche vicino al gol al minuto 103 quando salta ancora una volta la marcatura e per poco non sorprende Vieties

Mandragora 6,5 L’assist per il primo gol di Gosens è il suo, il numero 8 viola è ordinato, tiene bene la posizione, dialoga con i compagni in maniera intelligente

Adli 5,5 Palladino lo toglie dopo 45 minuti. Il primo tempo del francese non è soddisfacente, perde tanti palloni in uscita che hanno regalato azioni offensive al Betis. Mezzo voto in più perchè l’assist per il secondo gol di Gosens parte dai suoi piedi

Fagioli 6,5 Il primo tempo è leggermente meno dentro il gioco, non tocca tantissimi palloni. Nel secondo invece è nel vivo di ogni azioni offensiva che passa sempre dai suoi piedi. Tocca la palla in maniera divina, è imprevedibile quando è in possesso di palla. Il difetto è che non sempre rischia la giocata ma anche questo fa parte del suo personale percorso di crescita. Viene ammonito per un giusto fallo tattico e il minuto successivo Palladino lo sostituisce per non rischiare nulla

Gosens 8 Non ci sarebbero aggettivi per lui. Sono finiti e sarebbero troppo pochi rispetto a quello che ha fatto questo ragazzo classe 94. Due gol, entrambi di testa, scelta di tempo perfetta in tutte e due le occasioni, sempre da calcio d’angolo. Una doppietta eroica. Ma Robin non è solo questo. Difende e attacca in maniera perfetta. Sia per scelte di tempo, sia per incisività e pericolosità. Esce stremato

Gudmundsson 6 Non spinge come potrebbe, spesso si trova in situazioni difficili ed è spesso chiuso, ma i suoi movimenti e le sue giocate sono utili per la manovra e chiama bene i compagni attraverso i suoi movimenti. Gli manca il guizzo di talento

Kean 6,5 Non segna ma il suo lavoro è immenso. Tiene da solo impegnata tutta la retroguardia spagnola, anche quando è accerchiato da 5 difensori, Moise sa proteggere palla e prendere il massimo da ogni situazione. Ha un tasso di pericolosità altissimo

Richardson 6 Entra ad inizio secondo tempo e prende il posto di Adli anche se si va a posizionare come mezz’ala. Si limita al compitino, cerca di non strafare, sul finale di partita si alza in posizione più avanzata senza per essere mai pericoloso

Folorunsho 6 Torna a giocare nel suo ruolo. Entra nei minuti di recupero e gioca tutti i minuti supplementari. Come al solito batte tutti sulla fisicità e aggiunge sostanza

Beltran 5,5 Prende il posto di Gudmundsson e gioca i tempi supplementari. Ci prova ad inizio secondo tempo con un buona giocata ma il tiro da fuori è troppo debole e centrale. Perde un pallone sanguinoso davanti l’area di rigore viola al minuto 111

Parisi 5,5 Ha sui piedi qualche buon pallone ma non viene sfruttato abbastanza dai suoi compagni. Aveva la gamba e la lucidità per fare meglio

Colpani 6 Prende il posto di Dodò per il secondo tempo supplementare, gioca largo a destra quando ci si gioca il tutto per tutto. Svolge anche lavoro di copertura, come al minuto 106 in ripiegamento su Isco. Si ripete quando salva da ultimo uomo in inferiorità numerica su Antony, intercettando il passaggio che avrebbe fatto fare il terzo gol al Betis

Zaniolo 5,5 Entra e gioca tutto il secondo tempo supplementare. Si vede pochissimo