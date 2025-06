Dalla Spagna scrivono: “Mandragora nel mirino del Betis per rinforzare il centrocampo”

Il Real Betis Balompié continua il suo lavoro sul mercato per costruire la squadra nel miglior modo possibile in vista della prossima stagione. Natan e Álvaro Valles sono già arrivati , Junior Firpo è in uscita ufficiale e sta seguendo la stessa strada Rodrigo Riquelme , con il quale i verdiblancos hanno raggiunto un accordo verbale nel pomeriggio di questo sabato 28 giugno, per cifre rivelate in esclusiva dal Diario de Sevilla . Tutto ciò è in parte motivato anche dalle partenze di Jesús Rodríguez e Johnny Cardoso, che hanno lasciato somme consistenti a La Palmera che consentono alla dirigenza sportiva guidata da Manu Fajardo e Álvaro Ladrón de Guevara di continuare a cercare profili come quello di un centrocampista della Fiorentina .

Secondo informazioni esclusive, i Verdiblancos stanno tenendo d’occhio Rolando Mandragora , il 27enne mediano della Viola. Ha un contratto fino al 2026 , quindi, nonostante la sua valutazione sul sito specializzato Transfermarkt si aggiri intorno ai 12 milioni di euro , i Verdiblancos potrebbero rivedere il prezzo alla scadenza del suo contratto tra un anno. Questa è una delle ultime opzioni al vaglio della segreteria tecnica e potrebbero esserci progressi nei prossimi giorni.

Lo riporta diariodesevilla.es