Dalla Spagna riportano: “L’entourage di Mandragora ha incontrato il Betis, contatti positivi tra le parti”

Il DiariodeSevilla riporta di un interessamento sempre più insistente del Betis Siviglia per Rolando Mandragora, centrocampista viola che ha fatto un’ottima stagione alla Fiorentina e starebbe trattando il rinnovo con la dirigenza gigliata. Inoltre, il quotidiano spagnolo ha affermato che l’entourage del giocatore ha incontrato il club andaluso ed ha dimostrato un certo interesse rispetto ai piani della squadra per la prossima stagione.

Oltre al Betis Siviglia, c’è sempre il Bologna su Mandragora che osserva da molto vicino la situazione del giocatore che, però, ha dato priorità totale alla Fiorentina per proseguire la sua esperienza in maglia gigliata a lungo ben oltre il 2026, data della scadenza, e il 2027 anno del rinnovo automatico. Il prezzo del cartellino del giocatore si aggira attorno ai 12 milioni, ma la Fiorentina non intende privarsi di un elemento fondamentale.